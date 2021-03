Akciový trh má nového predátora. Hodnota Robloxu přeskočila největší herní firmy

11. 3. 2021 12:10 | Byznys | autor: Patrik Hajda

Mezi zavedené herní společnosti na akciovém trhu včera skočil nový dravec, ze kterého se přes noc stal pořádný alfa samec. Říká si Roblox a svou hodnotou hravě strčí do kapsy největší herní společnosti na trhu.

Přestože počáteční cena jedné akcie Roblox Corporation byla odhadovaná na 45 dolarů, ve skutečnosti nebyla daleko od 65 dolarů. Během jednoho dne se vyšplhala až k 74 dolarům a její konečná hodnota činí 69,5 dolaru.

Z toho byla vypočítána tržní hodnota společnosti Roblox Corporation na astronomických 38 miliard dolarů (833 miliard korun), tedy větší hodnota, než jakou mají zavedené společnosti Ubisoft, Take-Two, CD Projekt a Electronic Arts.

Hodnota přitom nekoresponduje s výdělky studia. Zatímco EA letos očekává zisky mezi 127 a 133 miliardami korun, Roblox odhaduje letošní rok „jen“ na 30 miliard korun. Akcionářům tedy jde spíše o budoucnost společnosti, její možný růst.

Roblox Corporation navíc nešla cestou takzvané první veřejné nabídky, s jejíž pomocí společnosti obvykle skrze nové akcie vydělávají peníze. Místo toho se rozhodla pro přímou veřejnou nabídku, jejímž cílem je udržení či zvýšení hodnoty společnosti pro stávající podílníky.

Roblox má 32 milionů denních uživatelů, kteří ve hře loni utratili na 41 miliard korun. Není to jenom hra podobná Minecraftu, ale předně platforma pro vývojáře, kteří v ní mohou prodávat své výtvory a shrabávat 70 % z jejich prodejů plus další částky podle toho, kolik času v jejich hře stráví hráči s prémiovým účtem. Kéž by něco podobného fungovalo v Dreams…