Roblox se chlubí růstem. Hraje ho přes 100 milionů lidí

22. 7. 2020 14:16 | autor: Pavel Makal

Hráli jste někdy Roblox? Pokud je vám víc než 13, pravděpodobně bude odpověď záporná. Dost možná ani nevíte, o co jde. To ale vůbec není podstatné, protože cílová skupina nad tímto fenoménem absolutně šílí. Autoři se chlubí čísly aktivních uživatelů a odhalují plány do budoucna.

Napřed malé vysvětlení – Roblox je v zásadě on-line herní platforma, v níž si můžete relativně snadno tvořit vlastní hry, sdílet je s ostatními a hrát zase ty jejich. Kořeny Robloxu leží až v roce 2004, základem je programovací jazyk Lua. Můžete tu najít závodní hry, akce, RPG, zkrátka co si zamanete. A navíc je to celé free-to-play, samozřejmě s možností utrácet prémiovou měnu, takzvané Robuxy. Pokud máte pocit, že by se Minecraft měl začít trochu ošívat, máte jej správně.

Tvůrci Robloxu tvrdí, že víc než polovina amerických dětí a teenagerů pod 16 let věku hraje jejich hru. K letošnímu únoru se platforma těšila pravidelnému měsíčnímu zájmu 115 milionů uživatelů po celém světě. V březnu pak hra s ohledem na pandemii koronaviru zaznamenala 40% nárůst uživatelů. V Robloxu už se, podobně jako třeba ve Fortnite, v minulosti konaly virtuální eventy, nyní do těchto aktivit tvůrci chtějí šlápnout ještě důrazněji.

Roblox totiž přidá takzvaný Party Place, kde bude možné pořádat vlastní události. Třeba virtuální oslavu narozenin, pokud to s tím social distancingem myslíte opravdu vážně. Autoři v nedávné minulosti představili iniciativu Play Together. V rámci ní můžete virtuálně se svými kamarády navštěvovat obchoďáky, chodit kempovat nebo si užívat jiné aktivity z bezpečí domova.

V minulosti stálo otevírání a připojování se k privátním Roblox serverům 10 Robluxů, což odpovídá necelým třem korunám, nyní jsou ale tyto aktivity zcela zdarma. Naskočíte na tento moderní vlak i vy?