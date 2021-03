Zůstaňte doma a hrajte zdarma hry pro PS4 a PS5

26. 3. 2021 11:15 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Sony před týdnem hráčům v rámci iniciativy Play at Home slíbilo přesně deset her zdarma a devět z nich už je tady. K jejich zařazení do knihovny nepotřebujete předplatné PlayStation Plus, a získat je tak může opravdu kdokoliv. Pokud si je tedy do své sbírky stihne přidat do 23. dubna, do 7:59 ráno.

Na všechny majitele PS4 a PS5 čeká podvodní dvojice Abzû a Subnautica, logické dobrodružství na ostrově The Witness, dungeon crawler Enter the Gungeon a rytmický Rez Infinite. Pokud ke konzoli navíc vlastníte ještě headset pro virtuální realitu PSVR, můžete si zdarma zahrát také čtveřici Astro Bot Rescue Mission, Moss, Thumper a Paper Beast.

Sony slibuje odhalit další hry, které bude rozdávat, během června. Momentálně si až do konce měsíce k těmhle devíti můžete přidat ještě posledního Ratcheta & Clanka, 19. dubna je pak vystřídá Horizon Zero Dawn.