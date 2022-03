Z kolekce PlayStation Plus pro PS5 mizí Persona 5

31. 3. 2022 14:00 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Předplatné PlayStation Plus brzy vyjde výraznou proměnou, kdy začne nabízet knihovnu více než 400 her, v určité formě už ale něco podobného poskytuje nyní. Knihovnu titulů pro PlayStation 5 nicméně 11. května opustí Persona 5. Sony to oznámilo na svém blogu v rámci nabídky dubnových her pro PS Plus.

Pokud si tak v rámci předplatného chcete tohle japonské RPG zahrát, s přidáním do knihovny dlouho neotálejte. Jestliže jste si ho do ní už zařadili, s touto změnou o něj nepřijdete. Jde o první případ, kdy nějaká hra kolekci opouští, není přitom jasné, proč se tak stane. I nadále v ní zůstávají jiné hry z výkladní skříně PlayStationu 4 jako God of War, Bloodborne, Uncharted 4, The Last of Us Remastered a řada dalších.