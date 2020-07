Xbox Game Pass rozšíří Yakuza, Grounded nebo třeba Carrion

16. 7. 2020 10:26 | autor: Patrik Hajda

Herní předplatné od Microsoftu se v druhé půlce července dočká povětšinou menších, ale ve většině případů opravdu zajímavých her, které by neměly uniknout vaší pozornosti. Ode dneška můžete například zavzpomínat na Mount and Blade: Warband, které je v nabídce pouze na Xboxu One, zatímco výborná párty hra Golf With Your Friends dorazí naopak pouze na PC 23. července.

Zbylých šest her je a bude zahrnutých v předplatném Xbox Game Pass na obou platformách. Jmenovitě jde o craftovací Forager dostupný ode dneška, plošinovku Carrion zpřístupněnou 23. 7., předběžný přístup survivalu Grounded od tvůrců The Outer Worlds, který dorazí 28. července, a remake akce Yakuza Kiwami 2, dovolenkové RPG The Touryst a karetní Nowhere Prophet nabízené od 30.7.

V uplynulých dnech ještě přibyly například hry Endless Space 2 (PC), Halo 3 (PC) a Neon Abyss (PC, Xbox One). Naopak 31. července se Xbox Game Pass rozloučí s hrami Ashes Cricket (Xbox One), RiME (PC, Xbox One) a The Banner Saga 3 (PC, Xbox One).