Vyzkoušejte mod, který do Skyrimu zakomponuje systém Nemesis z Shadow of Mordor

10. 8. 2022 14:53 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Jedenáct let po vydání The Elder Scrolls V: Skyrim hru stále udržuje při životě početná modderská komunita. Jeden z nejnovějších přídavků od moddera s přezdívkou Syclonix přidává do fantasy RPG systém Nemesis podobný tomu z her Shadow of Mordor nebo Shadow of War.

Mod s názvem Shadow of Skyrim vám svým způsobem ve Skyrimu trochu osvěží umírání. Kdykoliv vás totiž některý z nepřátel pokoří, dostane unikátní statistiky a vlastní jméno. Chytřejší z nich vás dokonce zvládnou připravit o výbavu a při příštím setkání ji použít proti vám. S odvetou se pojí také vlastní úkoly a debuffy, kterých se přirozeně zbavíte jedině tím, že se svému přemožiteli pomstíte.

Shadow of Skyrim si můžete stáhnout na příslušné stránce na webu NexusMods.