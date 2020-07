Výborný tycoon Planet Coaster vyjde po 4 letech na konzolích

17. 7. 2020 16:36 | autor: Patrik Hajda

Planet Coaster nakopl novodobou tvorbu studia Frontier Developments, které se díky jeho úspěchu pustilo do manažerské strategie Jurassic World Evolution a následně i tycoonu Planet Zoo. Ale čtyři roky starý zábavní park ještě neřekl své poslední slovo, jelikož jde dodnes o hru dostupnou pouze na počítačích.

To se s koncem letošního roku změní. Planet Coaster totiž vyjde v takzvané Console Edition na PlayStationu 4, PlayStationu 5, Xboxu One a Xboxu Series X. U podobných strategických her je největší obava z ovládání na gamepadu, tak doufejme, že vývojáři objevili pohodlný způsob, který nám nebude brnkat na nervy.