V novém bundlu budete objevovat vesmír s Civkou, vzpomínat s Fahrenheitem a užívat si s Bioshockem

1. 11. 2021 12:57 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Nejnovější balíček her od Humble Bundle vznikl u příležitosti 25. výročí studia Aspyr Games. To vystupuje jako vydavatel a vývojář portovaných verzí her, který momentálně chystá Star Wars: Knights of the Old Republic Remake. Bundle se soustředí na nejlepší jimi vydané hry.

Za 10 eur si přidáte do knihovny poslední Bioshock Infinite, první Borderlands v The Handsome kolekci, experimentální civilizační odbočku Civilization: Beyond Earth, horor Layers of Fear v edici Masterpiece, remaster kultovní adventury Fahrenheit, kooperativní plošinovku Morkredd a logickou hru Lightmatter.