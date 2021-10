Suda51 získal zpět práva na Shadows of the Damned

19. 10. 2021 13:50 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Excentrický japonský vývojáři Goiči Suda, známý spíše pod přezdívkou Suda51, má na svém kontě slušnou řádku originálních her, které sice mnohdy nedosáhly komerčního úspěchu, ale mluví se o nich jako o kultovních klasikách. Patří mezi ně takové tituly jako série No More Heroes, akční Killer7 nebo Killer is Dead, provokativní Lollipop Chainsaw a v neposlední řadě také střílečka Shadows of the Damned.

Právě k poslední jmenované hře se Sudovu studiu Grasshopper Manufacture povedlo znovu získat práva. Prozradil to v rozhovoru pro server Destructoid. Je tedy docela dobře možné, že by příběh lovce démonů Garcii Hotspura a jeho nevšedního parťáka Johnsona, který funguje jako jeho motocykl i zbraň, mohl dostat pokračování. Nebo aspoň remaster.

Od vydání původní hry uplynulo letos deset let, v dobových recenzích získávala slušná hodnocení a za zmínku stojí, že se na jejím vývoji podílel třeba legendární otec série Resident Evil Šindži Mikami nebo dvorní hudební skladatel Silent Hillů Akira Jamaoka.