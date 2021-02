Propagace a vývoj The Medium už se stihly zaplatit

1. 2. 2021 13:59 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Studio Bloober Team prostřednictvím polského serveru Money.pl oznámilo, že hororová hra The Medium vydaná 28. ledna už z prodejů a Game Passu stihla pokrýt své náklady na vývoj a marketing. Šlo přitom o jejich zatím nejnákladnější projekt po předchozích titulech jako Layers of Fear, Observer nebo loňské Blair Witch.

Zároveň je The Medium první hrou studia využívající střídání úhlů kamery, kde využívá fixní pohled ze třetí osoby v duchu devadesátkových hororů, pohled z první osoby pro adventurní části i oživení v podobě rozdělené obrazovky se stejnou scénou v reálném a metafyzickém světě.

Pavla sice podle recenze tenhle experiment příliš nezaujal, ale jak rozporuplnými verdikty napovídá agregátor hodnocení Metacritic, The Medium se vám může a nemusí trefit do vkusu. Každopádně se do něj trefilo takovému množství hráčů, aby ho polský Bloober Team mohl považovat za úspěch a odteď už na něm jen a jen vydělávat. Velký podíl na zafinancování má pravděpodobně z velké části Microsoft, v jehož Xbox Game Passu se The Medium nachází hned od vydání.