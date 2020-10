PlayStation 4 zřejmě zrychluje načítání některých her

Rychlost loadingů je jednou z nejvyzdvihovanějších předností nové generace konzolí, ale jak se zdá, Sony se nepřestává snažit vylepšovat po stejné stránce ani stávající PlayStation 4. Nepřichází to sice z oficiálního zdroje, ale jde o něco, co si můžete sami ověřit.

Podívejte se na video níže, které srovnává načítací časy The Last of Us Remastered před novým patchem a po něm. Před ním jste na spuštění hry čekali minutu a půl, po něm pouhých 14 vteřin. Další video ukazuje, že od spuštění hry Until Dawn vás nedělí prakticky žádné nahrávání.

Spekuluje se, že jde o nový kompresní systém připravující hry na zpětnou kompatibilitu a mohlo by jít o technologii použitou v Ghost of Tsushima, nad jejíž rychlostí načítání například při teleportaci po otevřeném světě zůstával rozum stát. Doufejme, že půjde o plošné vylepšení.

Right, so it appears these #PS5 B/C updates that #PS4 games are getting are even having a huge effect on load times on the current gen system.



Case in point: #UntilDawn on #PS4 now doesn't load at all. This tech must have been used in #GhostOfTsushima ??



Very impressive! pic.twitter.com/9myqT4mK9D