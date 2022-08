PC verzi Game Passu rozšířily legendy od Bethesdy a id Software

19. 8. 2022 14:37 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Pokud máte rádi nostalgii a předplácíte si Game Pass na PC, můžete začít plesat. Nabídku této platformy totiž rozšířilo několik věhlasných jmen z dob dávno minulých. Zahrát si na ní nyní můžete třeba Return to Castle Wolfenstein, Quake IV, a dokonce i praotce žánru FPS, stařičkého Wolfensteina 3D.

Kromě toho si můžete připomenout také dvojici pozapomenutých her ze série The Elder Scrolls. Nejde o díly z hlavní série, nýbrž o dvojici spin-offů An Elder Scrolls Legend: Battlespire a The Elder Scrolls Adventures: Redguard. Ani jedna z nich se sice velkého věhlasu nedočkala, pokud si ale chcete zkrátit čekání na The Elder Scrolls VI, třeba vám poslouží.