Pagan Online nepůjde měsíc koupit, poté přijde o multiplayer

8. 7. 2020 10:56 | autor: Patrik Hajda

Pagan Online, akční RPG od Wargamingu, do světa velkou díru neudělalo. Je na tom dokonce tak špatně, že se tvůrcům už vůbec nevyplatí podporovat jeho multiplayerovou část. Proto došlo k rozhodnutí úplného vypnutí serverů. Stane se tak 4. srpna a do té doby hra nepůjde koupit přes Wargaming ani na Steamu.

Po tomto datu se vrátí pouze na Steam, už ale jako čistě singleplayerová hra (majitelé verze spouštěné přes Wargaming Center dostanou klíč na Steam). Tvůrci chystají pro své fanoušky jako omluvu 7 dní prémiového účtu sdíleného napříč hrami World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes a World of Tanks Blitz. Do všech těchto her dostanete ještě vozidlo 3. úrovně. Více informací zde.