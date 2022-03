Next-gen upgrade pro Dying Light už je k dispozici i na Xbox Series X|S

Techland před dvěma týdny vypustil výkonnostní upgrade pro svou sedm let starou zombie akci Dying Light. Tehdy nicméně pouze pro konzole od Sony s budoucím příslibem updatu pro Xbox Series X|S a Xbox One X. A tahle budoucnost právě nastala.

Na Xboxu Series X si nově můžete vybrat z trojice režimů: Performance s 60 FPS v 1080p, Quality s 30 FPS v rozlišení 4K a Balanced, který cílí na 60 FPS v 1440p. Na Xboxu Series S a Xboxu One X pak máte na výběr ze dvou variant – Performance nabízí 30 FPS v 1080p, Quality pak cílí na 30 FPS v 1440p. Stejně jako v případě PlayStation přidává update serverové řešení EOS pro kooperativní režim.

Dying Light 1 next-gen patch is here!

We've added two videos modes on Xbox Series S and Xbox One X, and three video modes on Xbox Series X!

Access them in the options menu! pic.twitter.com/0odPnuFeFm