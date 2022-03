Dying Light 2 dostává sadu nových parkourových výzev

Únorový Dying Light 2 už před vydáním sliboval dlouholetou podporu novým obsahem a vývojáři z Techlandu na svůj závazek nezapomněli. Do hry nyní přidávají čtyři nové parkourové výzvy, které můžete v nebezpečném světě absolvovat.

Najdete je ve čtvrtích Old Villedor a Central Loop. V první zmíněné oblasti se nachází výzvy Gracour, která vás prožene po střechách s hezkým výhledem, a My Whole World is a Glider, která, jak už název napovídá, prověří vaše schopnosti s kluzákem.

In addition to Flying Scorpion, we've added 4 new parkour challenges. To learn more, go to https://t.co/5Z1Tn9w8OA with all the locations marked on the map for your convenience. This is only the beginning, as we plan to release more challenges later this month!#DyingLight2 pic.twitter.com/w6lfQTODGc