První Dying Light dostal na PS5 next-gen upgrade, Xbox Series X|S bude následovat

Zombie akce Dying Light vyšla před sedmi lety a minulý měsíc se dočkala pokračování s podtitulem Stay Human. Techland nicméně věnuje péči i staršímu ze svých titulů, který včera dostal next-gen update pro PlayStation 5, s nímž by hra měla lépe využít sílu nové konzole.

Nově si tak můžete vybrat ze tří různých režimů – Performance (60 FPS v 1080p), Balanced (cílí na 60 FPS v 1440p) nebo Quality (30 FPS ve 4K). Update také mírně optimalizuje výkon na PS4 Pro a přidává serverové řešení EOS, které se dotkne především hráčů v kooperaci.

Update pro Xbox Series X|S by měl dle slov Techlandu následovat brzy, stejně jako nový opravný patch pro Dying Light 2 Stay Human.

Console players! A next-gen patch has come to PlayStation, bringing quality improvements and enhancing your gameplay experience even more! Try out the new video modes and enjoy the increased view distance while parkouring through Harran!

Coming to Xbox soon! Stay tuned! pic.twitter.com/PyJq0jSgCw