Na Steamu běží výprodej her GreedFall, The Surge 2, Farming Simulator 19 a dalších

11. 9. 2020 16:58 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Hry vydavatele Focus Home Interactive povětšinou sice nespadají do nejvyšší ligy AAA titulů, ale ta dvě áčka na ně sedí dokonale. Mají něco do sebe, nebojí se být unikátní a riskovat, ale zase nepatří k nejhezčím, nejvyladěnějším ani nejpromakanějším hrám.

A tyto hry teď mají na Steamu výprodej. Teprve rok staré fantasy RPG GreedFall šlo o polovinu dolů na 25 eur, sci-fi soulsovka The Surge 2 je za pouhých 13 eur, upírské RPG Vampyr pořídíte ještě o euro levněji a třeba takový Farming Simulator 19 vás vyjde na 15 eur.

Je dobré podotknout, že do slevy se dostaly i hry v early accessu jako Hardspace: Shipbreaker a Curse of the Dead Gods, stejně jako velmi čerstvé novinky Othercide a Necromunda: Underhive Wars. V nabídce najdete i pár starších titulů včetně her s tematikou Cthulhu a Warhammeru. Akce trvá do 14. září.