MechWarrior 5: Mercenaries na Steam a GOG dorazí se zpožděním

27. 11. 2020 17:04 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Mecha akce MechWarrior 5: Mercenaries vyšla na PC s roční exkluzivitou pro Epic Games Store, která měla skončit 10. prosincem. Jelikož ale v tento den vychází patrně nejočekávanější hra celého roku, Cyberpunk 2077, dorazí roboti na Steam a GOG až na jaře roku 2021. „Všichni vývojáři chtějí, aby se jejich titulům dostalo co možná největší pozornosti, takže sdílet den s Cyberpunkem pro nás není příliš optimální,“ píší Piranha Games v prohlášení na svém webu.

MechWarrior 5: Mercenaries kromě toho dorazí také na Xbox One a Xbox Series X|S. Bude to od roku 2004 poprvé, co se značka MechWarrior objeví na konzolích. Posledním takovým dílem byl MechAssault 2: Lone Wolf, který byl exkluzivitou pro první Xbox. Spolu s rozšířením platforem obohatí mecha souboje také vůbec první DLC, Heroes of the Inner Sphere, s novými roboty, zbraněmi a také základnou na Měsíci.

MechWarrior 5: Mercenaries není první hrou, která ustupuje Cyberpunku 2077. Uhnulo mu velké rozšíření pro Path of Exile i předběžný přístup vesmírné střílečky Everspace 2. Obojí se odsouvá na leden 2021.