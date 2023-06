Květen v JRC ovládl Link a čarodějnický svět

6. 6. 2023 11:47 | Bleskovky | autor: Ondřej Partl

Jeden z předních českých prodejců digitálních her JRC, potažmo Smarty.cz, zveřejnil svůj tradiční měsíční seznam nejprodávanějších her, tentokrát věnovaný uplynulému květnu. Během něho si dominanci díky svým kvalitám jasně vydobyl Link ve chváleném pokračování The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Své poslední slovo ale zdá se neřekli ani kouzelníci z Hogwarts Legacy, kteří v květnu dostali verzi pro PlayStation 4 a Xbox One, díky které se dostali na druhé místo a meziměsíčně se zlepšili o šest pozic. V těsném závěsu skončila FIFA 23 a NHL 23: Oboje těžilo ze slevových akcí, ale také z Mistrovství světa v hokeji a konce fotbalové sezóny.

A jelikož je květen měsícem Hvězdných válek, dostaly se do žebříčku hned dva tituly z tohoto univerza. Lépe si vedl Cal Kestis ve Star Wars Jedi: Survivor na příčce páté. Na osmém místě zase úřaduje LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, ke kterému jste mohli dostat dárek v podobě figurky Luka Skywalkera.

Mezi další zástupce patří stálice Grand Theft Auto V, kostičkový fenomén Minecraft, rodinný šlágr Mario Kart 8 Deluxe a balíček s tuzemskou příchutí Mafia: Trilogy.