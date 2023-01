Obchod Xzone zveřejnil statistiky za rok 2022. Dominoval God of War Ragnarök

17. 1. 2023 16:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Rok 2022 je úspěšně za námi, bilancování na různých frontách již proběhlo a tituly za nejlepší hry byly rozdány. Ale nejen hráči a herní média rokují nad uplynulým rokem, ohlížejí se i někteří herní prodejci. Český obchod Xzone se podělil o zajímavé statistiky a prozradil, co se loni nejlépe prodávalo.

Začneme tou možná nejpřekvapivější informací. V Xzone totiž poprvé od roku 2017 neklesl počet prodaných krabicových her. Ba dokonce meziročně i lehce stoupl. Nad fyzickými edicemi možná už spousta lidí zlomila hůl, ale jejich soumrak evidentně ještě definitivně nenastal.

Svůj podíl na tom jistě má i samotná Sony se svým PlayStationem, jelikož v první pětce nejprodávanějších her se vyskytly hned tři exkluzivity. První příčku ukořistil Kratos s jeho synem v epické řeži God of War Ragnarök (zároveň se jedná o nejvíce předobjednávaný titul v historii Xzone), kterou se stříbrnou medailí následovala Aloy z Horizon Forbidden West. Na bronz dosáhla FIFA 23, zatímco „bramboru“ si odnáší Gran Turismo 7. Do pětice se ještě těsně vešlo Dying Light 2 Stay Human, které vyšouplo opěvovaný Elden Ring na šestou příčku. První desítku následně doplňují tituly jako F1 22, český psychedelický horor Happy Game, brilantní strategie Total War: Warhammer III a krysí dobrodružství A Plague Tale: Requiem.

Z pohledu zastoupení jednotlivých platforem taktéž jasně dominoval PlayStation, který si ukrojil 64,9% podíl ze všech prodaných her (41,9 % pro PS5 a 23% pro PS4). Druhou příčku si uzmulo PC s 22,2 procenta. Nutno podotknout, že v posledních letech na PC mnoho her fyzicky nevychází vůbec, takže pro další průzkum trhu není tenhle podíl úplně směrodatný, Xzone na druhé straně prodává i kódy pro digitální edice. Z chvostu žebříčku pak kouká Nintendo Switch se 6,8 % a Xbox s 6,1 %. Z herních strojů se loni nejlépe prodával PlayStation 5.

Připomenout se jistě také sluší, že v roce 2022 vydalo Xzone rovnou tři edice českých her. Svou krabičkou se tedy může pyšnit již jednou zmíněná Happy Game, středověké RPG 1428: Shadows over Silesia a edukační Svoboda 1945: Liberation.

zdroj: Amanita Design

Nejenom hrami je Xzone živo. Mezi komiksy se staly nejpoptávanějšími Fortnite x Marvel a Batman/Fortnite. Nenechal se ale zahanbit ani exkluzivní artbook The Art of Mafia Trilogy, který funguje jako obrázkový průvodce kultovní videoherní sérií.

Souboj nejpopulárnějších karetních her v podobě Pokémon TCG a Magic: The Gathering jasně vyhrály roztomilé potvůrky, které stále získávají na síle, a to třeba svou nejprodávanější edicí - Sword & Shield: Brilliant Stars. Perličkou je, že by všechny loni prodané pokémoní kartičky u Xzone na délku zabraly krásných 105 fotbalových hřišť.

Magic: The Gathering se ale nenechalo zahanbit, brněnská pobočka Xzone získala status oficiální herny posvěcené orgánem WPN a díky tomu se karbaníci letos mohou těšit na exkluzivní balíčky dostupné ještě před oficiálním vydáním.

Největším skokanem roku se stal trh s vinylovými deskami s herní, filmovou či seriálovou hudbou, který meziročně povyskočil o 175 %. Tento dobrý vkus byl ale obrazně řečeno vyrovnám faktem, že se vloni prodalo o polovinu víc figurek Funko Pop! než v roce 2021.