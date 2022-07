Magic: The Gathering Arena vyjde na dalších platformách

Výborná digitální adaptace brzy již 30leté karetní hry Magic: The Gathering bude časem dostupná na dalších platformách. Magic: The Gathering Arena se nejprve testovala v beta verzi ve vlastním launcheru již před pěti lety, její plná verze dorazila v roce 2019 a na mobily se rozšířila o dva roky později. Brzy si ji zahrajeme i jinde.

Společnost Hasbro, vlastník studia Wizards of the Coast, v proběhlém rozhovoru s investory prozradila (díky Hipsters of the Coast), že Magic: The Gathering Arena ještě letos vyjde na Steamu a v příštím roce na konzolích.

I was multitasking, but I _think_ Chris Cocks said that MTG Arena will arrive on Steam later this year, and is expected to release on consoles in 2023. #MTG