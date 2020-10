Koncert herní hudby je tady. Poslechněte si zdarma Divinity, Baldur nebo Hades

16. 10. 2020 14:57 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

V polské Vratislavi se dnes a zítra uskuteční festival herní hudby. Ale nezoufejte, i když nebudete přímo na místě, můžete se koncertu zúčastnit online a zdarma na YouTube a Twitchi. Zahájení festivalu proběhne dnes v 16:30 hodinovou tiskovou konferencí s vystupujícími, kteří následně rozjedou své umění.

Z programu byste si rozhodně neměli nechat ujít The Symphony of Four Worlds, která dnes od 20:00 do 21:30 zahraje soundtracky z her studia Supergiant Games – Bastion, Transistor, Pyre a Hades. Zítra ve stejnou dobu zase proběhne The Symphony of Sin s hudbou z her Divinity: Original Sin II a Baldur's Gate III.

Víc informací a kompletní program najdete na oficiální stránce.