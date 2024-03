Horizon Forbidden West zažívá na PC horší start než Zero Dawn

26. 3. 2024 16:15 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Kompletní edice Horizon Forbidden West vyšla minulý týden na PC a v konkurenci bývalých exkluzivit z PlayStationu si nevede vůbec špatně. Druhý díl Horizonu a jeho datadisk Burning Shores zaznamenal o víkendu na Steamu až 40 427 současně hrajících lidí, takže předběhl kupříkladu PC port The Last of Us: Part I a jeho vrchol o 24 521 hráčích.

Pořád se mu ale nepodařilo překonat Horizon Zero Dawn, který vyšel v roce 2020 a v jeden moment ho tehdy hrálo až 49 582 lidí zároveň. A nejúspěšnější PC hře vydávané firmou Sony, nedávnému hitu Helldivers 2 s téměř půl milionem, se žádný ze singleplayerových titulů neblíží ani zdaleka.

Sony v posledních letech nebrání s určitým zpožděním vydávat na PC většinu svých „exkluzivit“. Kupříkladu samurajské dobrodružství Ghost of Tsushima z roku 2020 zamíří na počítače 16. května, stejně jako by se na Steamu v letošním roce měl objevit také příběhový slasher Until Dawn.