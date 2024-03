Známe hardwarové nároky PC verze Horizon: Forbidden West

6. 3. 2024 16:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Dva roky po vydání na PlayStationu se Horizon Forbidden West podívá i na PC. O port se stará studio Nixxes, které má v tomto ohledu už slušnou zkušenost i renomé, PC hráči se navíc mohou těšit na kompletní edici včetně datadisku Burning Shores.

V předstihu před vydáním, které je naplánováné na 21. března, pustili vývojáři do světa hardwarové nároky, abyste si eventuálně ještě stihli připravit železo. Klasická tabulka ukazuje, jaké vybavení potřebujete na různá nastavení grafiky. Dobrou zprávou je, že k alespoň nějakému hraní by vám měla stačit pět let stará Nvidia GeForce GTX 1650.

Pokud si ale Zapovězený západ chcete užít ve velmi vysokém nastavení a hrát ve 4K při 60 FPS, musíte vlastnit RTX 4080, tedy kartu, která v době vydání hry na konzolích ještě ani nebyla na trhu. V každém případě je ale potřeba počítat s tím, že hra požaduje SSD a ukousne si z něj úctyhodných 150 GB. Celé nároky si můžete zkontrolovat v tabulce níže.

zdroj: Nixxes Software

Horizon Forbidden West navazuje na sedm let starý Zero Dawn a je prostředním dílem plánované trilogie. Z technického hlediska a i díky originálnímu zasazení se jedná o jednu z vizuálně nejpůsobivějších her z aktuálního portfolia PlayStationu, jedná se přitom stále o mezigenerační titul. Rozšíření Burning Shores už vyšlo pouze na PlayStationu 5.

Oproti svému předchůdci nabízí Forbidden West ještě rozsáhlejší herní svět nabitý různými frakcemi, novými i starými známými robodinosauřími stroji a řadou vedlejších aktivit. Na druhou stranu je tentokrát příběh poněkud slabší, zejména proto, že tajemství konce našeho světa už bylo prozrazeno a odvyprávěno. Adam v naší recenzi přesto udělil devítku.