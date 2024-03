God of War je teď na PC k mání i bez DRM

15. 3. 2024 11:00 | Bleskovky | autor: Adam Homola

God of War vyšel na GOG, která je po omezenou dobu dostupná za pouhých 24 eur, tedy asi za 630 Kč. Navíc, jak už je u GOG zvykem a pravidlem, je tam k mání bez DRM, na rozdíl od jiných platforem. God of War se tak přidává k dalším bývalým exkluzivitám PlayStationu, které jsou na GOG také k dispozici: Days Gone, Horizon Zero Dawn a Uncharted.

Dá se tak očekávat, že například nedávno oznámená PC verze skvělého Ghost of Tsushima bude dříve či později také dostupná i na GOG. Strategie vydávání PC verzí svých her tak u Sony i nadále pokračuje a dá se předpokládat, že do toho budou šlapat ještě víc. Časem tak budou všechny nedávné i současné exkluzivity PlayStationu dostupné asi nejen na PC, ale nejspíš nakonec i skrze cloudové služby prakticky všude.

God of War jako takový pak na PC samozřejmě není nový, vyšel už v roce 2022, jen se nyní, po dvou letech, dostal i na uživatelsky vstřícnější GOG.