Dying Light 2 má díky dodatečnému obsahu vzkvétat minimálně 5 let po vydání

Kolem Dying Light 2 Stay Human je v posledních dnech pořádné horko. Tvrzení, kterak kompletní dohrání hry zabere 500 hodin, komunitou fanoušků pořádně zarezonovalo. A nyní se dozvídáme, že je to jen začátek. Tvůrci se totiž na Twitteru hry zavázali, že hru budou obsahově podporovat dalších pět let.

Slíbili nové příběhy, herní události, dokonce další lokace a jiný obsah, který fanoušci tolik milují. A jaksi není důvod jim toto tvrzení nevěřit, když jejich předešlý titul Dying Light je s námi již sedm let a tvůrci o něj neustále pečují, díky čemuž ho stále hrají statisíce hráčů.

Dying Light 2 vyjde již 4. února na PC, PlayStationech a Xboxech.

Want to know what will happen AFTER the premiere? We guarantee to expand the world of Dying Light 2 Stay Human for at least 5 years post launch with new stories, locations, in-game events and all the fun stuff you love!#DyingLight2 #StayHuman pic.twitter.com/SgaNynkrzI