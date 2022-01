K plnému absolvování Dying Light 2 budete potřebovat 500 hodin

Reklamní kampaně jsou různé. Některé hráče vábí překrásnou grafikou, jiné sází na známé tváře, další třeba na nostalgii. V polském Techlandu si řekli, že nás doslova zarazí do země jedním konkrétním číslem: Pro plné absolvování jejich chystaného Dying Light 2 prý budete potřebovat kolem 500 hodin.

Podle příspěvku na oficiálním účtu na Twitteru je to skoro tolik, kolik by vám zabrala pěší túra z Varšavy do Madridu. Otázkou ale je, jestli je to skutečně dobrá zpráva, nebo je namístě se ptát, kolik hráčů tohle opravdu ocení.

To fully complete Dying Light 2 Stay Human, you'll need at least 500 hours—almost as long as it would take to walk from Warsaw to Madrid!#DyingLight2 #stayhuman pic.twitter.com/Sk3KFpRJoA