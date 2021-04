Dontnod už nebude hry jen vyvíjet, ale i vydávat ostatním nezávislým tvůrcům

12. 4. 2021 16:23 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Vývojářské studio Dontnod, které stojí za sérií Life is Strange, upírským RPG Vampyr či za příběhovou adventurou Tell Me Why, se po investici čínského Tencentu ve výši 30 milionů eur nově začne věnovat vydavatelské činnosti. Prvním kouskem, kde bude francouzská firma stát na pozici vydavatele, má být podle serveru GamesIndustry.biz nová hra dánského studia PortaPlay.

Dontnod spolupráci nazývá koprodukcí, přičemž šéf vývoje v PortaPlay Hans von Knut Skovfoged říká, že chtějí pracovat na hrách, které kladou důraz na kombinaci kvalitních herních mechanismů a vyprávění příběhů o jedincích v krizi či situaci s nějakým morálním dilematem. Konkrétní titul ale studio zatím neoznámilo.

Šéf Dontnodu Oskar Guilbert loni na podzim prohlásil, že chtějí být co nejvíce nezávislým studiem a všechny další hry si chtějí vydávat sami a i tak poprvé učinili v případě adventury Twin Mirror. V minulosti jejich hry publikoval Microsoft, Focus Home Interactive či nejnověji Square Enix, který také vlastní práva na nejznámější sérii od Dontnodu, Life is Strange. Pokračování s podtitulem True Colors tak pro vydavatele vyvíjí jiné studio, americké Deck Nine, tvůrci prequelu Life is Strange: Before the Storm.