Tencent koupil minoritní podíl ve francouzském studiu Dontnod za 30 milionů eur

28. 1. 2021 11:16 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Do stále narůstajícího seznamu herních firem s čínskou investicí z Tencentu přibylo tento týden francouzské studio Dontnod, tvůrci série Life is Strange či her Vampyr a Tell me Why. Studio má ambice být samo sobě vydavatelem, s čímž mu má pomoct právě 30 milionů eur (784 milionů korun) od čínského investora. Tencent tím získá minoritní podíl ve firmě a také jedno místo v představenstvu.

Touto investicí se Dontnodu zároveň otevírá možnost distribuovat hry v Číně a také na mobilních platformách. Šéf studia Oskar Guilbert se už v minulosti vyjádřil, že studio chce být co nejvíce nezávislé na vydavatelích kvůli kreativní svobodě. Hry od Dontnodu prosluly svými zajímavými příběhy, ale také reprezentací různých menšinových skupin, ať už se to týká barvy kůže, sexuality, nebo v případě Tell Me Why genderové identity. Což jsou zároveň témata, která by se v čínských verzích mohla setkat s přísnou cenzurou.