Díky Epicu se zdarma dostanete do bitevní vřavy první světové války

26. 7. 2021 16:19 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Her z první světové války mnoho není, a to ani v oblasti stříleček, kde by člověk mohl čekat přeci jen větší zastoupení. Vedle velmi akčního Battlefieldu 1 nemáte moc jiných možností než těch, o které se starají ve studiu BlackMill Games – jsou to hry Verdun, Tannenberg a brzy také Isonzo.

Z těchto tří her s prvoválečnou tematikou je nyní zdarma k mání v Epic Games Store ta úplně první, tedy Verdun. A protože se jedná o starší multiplayerovou střílečku překonanou svým nástupcem, dá se očekávat, že nebude mít tolik hráčů. Ale teď, když je rozdávána zdarma, třeba o spolubojovníky nebude nouze.

Druhou hrou, kterou teď Epic rozdává, je Defense Grid: The Awakening, tedy jedenáct let starý tower defense, který navíc není rozdávaný poprvé. Od čtvrtka tyto dvě hry vystřídá nová dvojice: střílečka Mothergunship a simulátor Train Sim World 2.