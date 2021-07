Dark Souls 3 teď na Xboxu Series X|S běží v 60 FPS

Dark Souls 3 z roku 2016 donedávna patřily k titulům, které jste si v rámci zpětné kompatibility na nových Xboxech mohli zahrát s omezením 30 snímků za sekundu. Čerstvý update ovšem v případě téhle hry od FromSoftware zapojil funkci Xbox FPS Boost a jak potvrzují experti z Digital Foundry, stačí to na Xboxu Series X|S na plynulý chod v 60 FPS.

Plynulejší obraz je fajn, z Xboxu One si nicméně třetí Dark Souls zachovaly rozlišení 900p a oproti majitelům PlayStationů tak fanoušci stáje Microsoftu i přes upgrade trochu ostrouhají. Na PlayStationu 5 totiž Dark Souls 3 jedou v 60 FPS, ale navíc i v 1080p.

Zdvojnásobení FPS si na současné generaci Xboxů díky technologii Xbox FPS Boost před nedávnem zažilo třeba i Prey, Metro: Last Light či TES: Skyrim. Vybrané hry z nabídky zpětné kompatibility na nových Xboxech dokonce běží i ve 120 FPS.

Praise the sun! ☀



We've updated Dark Souls III with FPS Boost on the Xbox Series X|S: https://t.co/KTcFk7PBGe pic.twitter.com/ExqlzC3Fp4