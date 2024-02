Blizzard vrací na Battle.net ty největší klasiky: Warcraft 1 a 2 a první Diablo

1. 2. 2024 12:00 | Bleskovky | autor: Adam Homola

Blizzard Entertainment vrátil do hry tři své ikonické tituly z 90. let: Warcraft: Orcs & Humans, Warcraft II: Tides of Darkness a Diablo. Konkrétně tyhle klasiky zpřístupnil na svém domácím Battle.netu, kde dostupné nebyly. Hry šly totiž oficiální cestou digitální distribuce sehnat sice na GOG, ale přímo u Blizzardu ne, a to se teď mění.

Právě u téhle trojice her se psala historie, neboť zmíněné tituly se datují do roku 1994, kdy vyšel Warcraft: Orcs & Humans, který byl zásadní pro vývoj real time strategií a jejich multiplayeru. Součástí tohoto znovuvydání je také Warcraft II včetně datadisku Beyond The Dark Portal a první díl Diabla, které loni dostalo povedenou čtyřku.

Vydání starých klasik na Battle.netu následuje jen pár měsíců po převzetí Blizzardu Microsoftem. Po akvizici Microsoft oznámil propouštění, které se dotklo přibližně 1 900 zaměstnanců herní divize, ačkoli dopad na zaměstnance Blizzardu zůstává nejasný. Microsoft nic konkrétního oficiálně nepotvrdil, a tak můžeme jen spekulovat a spoléhat leda tak na nepotvrzené zprávy, šeptandu a Jasona Schreiera. Víme ale, že nepojmenovaný survival titul, který byl v Blizzardu ve vývoji šest let, Microsoft zrušil.

Jak to bude s Blizzardem, jeho starými i třeba ne tak starými hrami dál, se teprve uvidí. Akviziční prach ještě tak zdaleka neusedl, ostatně je to teprve pár dnů, co byla jmenována nová šéfová Blizzardu. Bude tak trvat nejspíš několik let, než dopady jejího vedení uvidíme v praxi a možná několik dalších let, než začnou z Blizzardu lézt nějaké skutečně nové hry.