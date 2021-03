BioWare opustil šéf vývoje Anthem Jonathan Warner

29. 3. 2021 14:50 | Bleskovky | autor: Adam Homola

Po deseti letech z BioWare odchází Jonathan Warner, šéf vývoje Anthem. Na Twitteru bez dalšího upřesnění uvedl, že jde dělat „nové věci“.

Warner se se svým teď už bývalým zaměstnavatelem loučí skoro až korporátně: Všem děkuje a prý se už nemůže dočkat až si všechny ty jejich hry zahraje jako běžný hráč. Dodává také, že Dragon Age, Mass Effect a Star Wars: The Old Republic jsou v dobrých rukách, o čemž by se vzhledem k nedávným výkonům studia dalo přinejmenším pochybovat. Nad osudem dalšího Dragon Age, které si už prošlo ne jedním, ale dvěma restarty vývoje, tak visí nemalý otazník.

Warner odchází poté, co Anthem podruhé propadl. První pád přišel v době vydání, kdy vyšla poněkud nedodělaná a podivně slepená hra. Anthem prostě nenaplnil očekávání a hráčům nabídl jen velmi průměrný looter shooter. Druhý pád pak nastal nedávno, když EA zastavila práce na pokusu o resuscitaci skomírající hry v podobě obřího updatu s názvem Anthem Next.

zdroj: Vlastní