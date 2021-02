EA tento týden rozhodne o budoucnosti Anthem, tvrdí zdroje

9. 2. 2021 12:11 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Průšvih zvaný Anthem snad není třeba připomínat. Respektive, bylo by celkem snadné na něj radši zapomenout, ale on se nám pořád připomíná sám. Onlinová akce od BioWare pohořela na plné čáře, ale EA se nechtělo smířit s tím, že by finance investované do projektu jen tak vyletěly komínem, a tak už přes rok pracuje na nové verzi známé jako Anthem Next.

Ale pokud jste si mysleli, že se jednoho dne prostě objeví po všech stránkách vylepšená hra, tak to není vůbec jisté. Nejistá teď nejsou jen její vylepšení, ale existence celého projektu. Tři lidé blízcí vývoji Anthem Next prozradili webu Bloomberg, že EA bude tento týden na schůzi projednávat budoucnost projektu.

Má se rozhodovat o tom, zda se rozšíří tým vývojářů, nebo zda se celý projekt zařízne. Zjevně je na vývojářích, aby vynesli své nejlepší karty, aby náležitě předvedli to, na čem pracovali poslední rok a kus. Pokud v tom EA uvidí potenciál, bude možná ochotné nalít do projektu další finance. V opačném případě se může stát, že Anthem už nikdy nespatří světlo světa. Pokud se tedy potvrdí zvěsti, že EA skutečně bude něco takového projednávat.

Společnost Bloombergu pouze odvětila, že drby a spekulace obecně nehodlá komentovat. Je nad slunce jasné, že podobné diskuze musejí ve firmě probíhat s každým vyvíjeným projektem, ale je teď docela nepředstavitelné, že by po takové době a snaze vytřískat z Anthem něco lepšího bylo vše smeteno ze stolu. Na druhou stranu se bavíme o EA, které s utínáním projektů (vzpomeňte si na hry ze Star Wars) nemá žádný problém.