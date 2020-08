BioWare odhaluje zásadní změny lootu v restartované Anthem

3. 8. 2020 10:29 | autor: Patrik Hajda

Kompletní restart nepovedené multiplayerové akce Anthem byl oficiálně oznámen v únoru letošního roku a konečně dostáváme informace o změnách, které nový začátek přinese. Ředitel studia BioWare Austin, Christian Dailey, otevírá sérii updatů specifikováním nového systému lootu, vybavení a pocitu ze střelby.

Loot byl v případě Anthem jednou z nejčastějších výtek. Problém byl mimo jiné v nezajímavosti a náhodnosti padajících předmětů, což se má změnit. S lootem se v Anthem 2.0 (nebo jak se restart bude jmenovat) setkáte častěji a všechny předměty budou lepší a vzájemně kompetitivní.

Zároveň se nebudete muset spoléhat jen na náhodu, protože se můžete vydat specifickému předmětu naproti v úkolech, hledat ho u specializovaných obchodníků a na „unikátních lootových stolech“. Loot půjde dále modifikovat.

Kromě četnosti a zajímavosti padajících předmětů si v BioWare posvítili i na prezentaci lootu. Bude výraznější, po zabití vzácných nepřátel na vás vybuchne celý najednou a po sebrání je „oslavován“. Co je tím zhruba myšleno, ukazuje toto video.

Nalezený loot si můžete okamžitě prohlédnout a rovnou se jím i vybavit, zároveň si můžete odkudkoliv vyvolat tabulku s přehledem svého vybavení. A konečně se celý systém lootu přizpůsobuje vašemu power capu, který půjde jednoduše zvyšovat.

zdroj: BioWare

Update se dále otírá o pocit ze střelby, který bude vylepšený o „téměř okamžité reakce nepřátel na zásah“, o což se postará vylepšené předvídání zásahu klientem hry. Pracuje se na nových zbraních, buildech a roli zbraní na blízko, přibude možnost utratit skill point za odemčení nového typu vybavení a synergií.

Není to málo změn a nezbývá nám než doufat, že vše skutečně povede k lepšímu zážitku. Minimálně na papíře to ale zní dobře. Tvůrci budou tyto nové systémy v následujících měsících testovat a doufají, že se přidá i zpětná vazba hráčů. Že by se chystala nějaká otevřená/uzavřená alfa/beta, případně update pro stávající majitele hry?

Vydání restartované Anthem je každopádně v nedohlednu.