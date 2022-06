Berte zdarma 2 hry od Epicu a 25 her od Amazon Prime

24. 6. 2022 10:37 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Epic Games Store nabízí po následující týden dvě hry zdarma – fajnovou simulaci opraváře aut Car Mechanic Simulator 2018 a digitální adaptaci famózní stolní hry Hra o trůny: Desková hra. Obě hry si můžete přidat do knihovny do čtvrteční 17. hodiny, kdy je vystřídá nová nabídka v podobě vyzyvatele Darkest Dungeon zvaného Iratus: Lord of the Dead a retro izometrické RPG Geneforge 1: Mutagen.

Vedle toho si Amazon pro své Prime předplatitele připravil nálož indie her v rámci náběhu na chystaný Prime Day. Od teď až do 13. července můžete uzmout 25 indie her, mezi nimiž se najde i pár klenotů jako bláznivá hříčka Manual Samuel a simulátor čističe místa činu Serial Cleaner. K tomu stále máte čas získat tradiční každoměsíční nabídku her v předplatném v podobě Far Cry 4, WRC 8, Calico či Escape from Monkey Island.

Ale vůbec nejzajímavější bude samotný Prime Day, který poběží od 12. do 13. července. Tehdy se předplatitelé Prime dočkají velkých her jako Mass Effect Legendary Edition, GRID Legends, Need for Speed Heat, Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast a Star Wars: Republic Commando.