Autoři Destiny a Dark Souls možná chystají vlastní veletrhy

2. 3. 2021 12:38 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Současná pandemická situace sice škodí fyzickým veletrhům, ale přiznejme si, se slavnou E3 to šlo z kopce už dávno před tím. Odpojili se od ní Sony, EA a další velcí hráči, kteří si radši udělali vlastní show ve stejném období. A pokud se E3 nepřizpůsobí novému fungování světa, dost možná se jí rozutečou úplně všichni významní vystavovatelé.

Dalšími v pořadí by mohli být Bungie a Bandai Namco. Stejně jako má Blizzard svůj vlastní veletrh BlizzCon, který letos proběhl v náhradním termínu a online, tak by něco podobného mohlo mít i Bungie.

Tvůrci sérií Halo a Destiny se totiž pokouší získat ochrannou známku na termín BungieCon, tedy cosi, co má mít co do činění se sci-fi, fantasy, hrami, různým merchem a tak podobně. O případném veletrhu se ale v tuto chvíli nic nedozvídáme. Jde pouze o podání žádosti o ochrannou známku a ve výsledku vůbec nemusí jít o veletrh, i když to název naznačuje.

K něčemu podobnému dochází i ve vydavatelství Bandai Namco, u kterého napjatě očekáváme jakékoliv informace o soulsovce Elden Ring. I Bandai Namco si zažádalo o ochrannou známku, ale s trochu méně návodným názvem Bandai Namco Next.

Spíš než fyzický veletrh by název mohl evokovat streamy s oznámeními, jaké má například Sony (State of Play) a Nintendo (Direct). Ale popis ochranné známky zahrnoval zábavní parky, esportové turnaje, filmy, hračky, hry, anime a mnoho dalšího. Dost možná celou budoucnost vydavatelství Bandai Namco.

Nicméně tato ochranná známka od jejího podání koncem prosince zmizela, tak uvidíme, zda se někdy v budoucnu dočkáme samostatného panelu, na kterém nám vývojáři představí své nové projekty pod křídly tohoto vydavatele.