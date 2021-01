Square Enix si zaregistrovalo ochranné známky poukazující na nové dění okolo Final Fantasy VII

13. 1. 2021 13:22 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Společnost Square Enix si zaregistrovala ochranné známky pro „Ever Crisis“, „The First Soldier“ a logo Shinra Electric Power Company. A spekulace jsou na světě. Poslední jmenovaná společnost je organizací ve světě Final Fantasy VII, z čehož je usuzováno, že i zbylé ochranné známky nějak souvisejí se sedmým dílem Final Fantasy či jeho remakem.

The First Soldier by mohl být Sephiroth, hlavní záporák sedmičky, zatímco Ever Crisis může poukazovat na víc věcí. Podle Gematsu by tento název mohl mít co do činění se dvěma odbočkami od Final Fantasy VII – mobilní hrou Before Crisis z roku 2004 či PSP hrou Crisis Core. Úsudek zřejmě vychází pouze z opakování slova „crisis“.

Zato WCCFtech šel se spekulací o něco dál, ale dává to jistým způsobem smysl. Odboček od FF7 bylo totiž víc a v jejich názvech se dá najít jistý řád. Advent Children, Before Crisis, Crisis Core a Dirge of Cerberus – první písmena jejich prvních slov jdou abecedně za sebou, zatímco druhé slovo vždy začíná na „C“. Ochranná známka Ever Crisis by z tohoto hlediska zapadala. Třeba se jednoho dne dozvíme, co těmito známkami Square Enix vlastně ochraňuje.