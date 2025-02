The Sims 1 & 2 skutečně vyšly v kompletních digitálních edicích

3. 2. 2025 9:50 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová

Spekulace se potvrdily: První dva díly simulátorů života ze série The Sims se u příležitosti 25. výročí série skutečně dočkaly svého znovuvydání na PC se všemi datadisky a rozšířeními. Pořídit je můžete buď každý zvlášť v rámci The Sims: Legacy Collection a The Sims 2: Legacy Collection, případně v narozeninovém balíčku najednou i se základními The Sims 4 (které jsou ale i jinak free-to-play).

K dispozici jsou na Steamu, Epicu a EA App. Předplatitelé EA Play Pro pak mají obě kolekce v v rámci svého členství. První The Sims se všemi dodatky vycházejí na 20 eur (asi 504 korun), druhé pak na 30 eur (757 korun), sada k 25. narozeninám s oběma kolekcemi a dvojicí rozšíření pro The Sims 4 pak stojí 40 eur (1009 korun).