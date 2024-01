Můj rok 2023 měl dvě tváře, bez jedné bych se obešel

4. 1. 2024 17:00 | Z redakce | autor: Pavel Makal

Můj herní rok 2023 byl nepřekvapivě vynikající. Rukama mi prošlo ke čtyřem desítkám titulů a až na několik výjimek šlo vesměs o výborné zážitky. Lhostejno, zda se jednalo o návraty starých známých her (Dead Space, Metroid Prime, Resident Evil 4), návraty prachem zavátých značek (Jagged Alliance 3, Armored Core VI, Alan Wake 2, Baldur’s Gate III) nebo záležitosti zbrusu nové (Lies of P, Trepang2, RoboCop a další).

Prakticky každý měsíc jsem si mohl vybírat, až mě často napadalo, že ačkoli si teď jako hráči vybíráme úroky z uplynulých hubených let, rozhodně bychom si na tenhle stav neměli zvykat a hlavně, v neutuchající smršti nedostala spousta význačných her dostatečný prostor zazářit, protože je ze světel reflektorů už už tlačil někdo další.

Nakonec se tyto herní lukulské hody projevily i na mně. Navzdory letitému tréninku v prakticky plynulém přecházení z jedné recenzované hry do druhé. Na konci roku a během vánočního volna jsem místo dohánění těch několika zbývajících restů radši nehrál vůbec a když už ano, vracel jsem se do bezpečných a dobře prozkoumaných přístavů, jako je stále geniální Terraria nebo první Fallout, pro který je každý pozitivní přívlastek příliš slabý. Ostatně, i když píšu tyhle řádky, dívají se na mě z druhé obrazovky obličeje Tima Caina a Leonarda Boyarskyho, jejich povídání na YouTube, stejně jako Cainův celý kanál z celého srdce doporučuji.

Kdyby můj osobní rok probíhal tak hladce, bylo by to samozřejmě příjemné, ale člověk nemůže mít všechno. Bohužel zlobící zdraví a z toho (nejen) vyplývající narušená duševní pohoda není nic, co bych si rád zopakoval. Ale tohle je internet, kde se má život prezentovat jako dokonalý a jakákoli sdílená slabost se člověku v nejméně vhodný okamžik vrátí jako úder do obličeje.

zdroj: Archiv

Takže – načerpal jsem hromadu zážitků při pracovním i soukromém cestování, užil si Gamescom ve fajn partě, přestěhoval se konečně do té skutečné Prahy a díky tomu získal pracovnu, ve které se nemusím tísnit spolu s pračkou a ještě k tomu má i okno. Potěšil jsem se hromadou hraček a v samotném závěru roku jsme si domů pořídili roztomilé kotě Květu, které už sice stihlo zlikvidovat figurku mechanizovaného patriota z BioShocku Infinite, ale jinak nám dělá samou radost.

Letos oslavím devátý rok v branži a čtvrtý na Games, občas mám pocit, že mě dokáže jen máloco překvapit, ale jsem pravidelně vyváděn z omylu. Tak ať je letošek co nejlepší pro nás všechny, ať jsou ta překvapení jen příjemná a hlavně ať to všechno ve zdraví přežijeme!