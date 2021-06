Květnové recenze na Games.cz: Zombie, druidi a mutanti

1. 6. 2021 12:55 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Uplynulý duben jsme zavedli novou rubriku, kde vám v krátkém shrnutí vypíchneme ty nejdůležitější z recenzí. Ještě jednou se ohlédneme za hrami a rozšířeními, které doporučujeme koupi, anebo byste od nich naopak měli dát ruce pryč. Co za květen stálo za to a co spíš ne?

Akčnější pokračování kultovní hororové série

„Dopadlo to dobře, ale mohlo to dopadnout lépe. S Village se Resident Evil definitivně posouvá ze survival hororu do zážitku cíleného na co nejširší publikum včetně lidí, kteří se neradi bojí. Pořád ale nabízí hromadu zábavy v čarokrásných kulisách,“ napsal v recenzi Pavel Makal.

zdroj: vlastní video redakce

Remaster předchůdce brilantního Nier: Automata

„Zub času se úplně ošálit nedá, pokud ale chcete zjistit, na co navazuje fenomenální Automata, a přitom si zahrát skvělou hru s parádní atmosférou a příběhem, měli byste to Replicantu odpustit,“ soudí ve své recenzi Pavel Makal.

zdroj: Square Enix

Rozšíření, které můžete vynechat a nic se nestane

„Průměrná, obyčejná a nezajímavá nastavovaná kaše. Výlet do Irska lze (na rozdíl od reality) doporučit jen v krajní nouzi,“ zkritizoval druidský přídavek v recenzi Honza Slavík.

zdroj: vlastní video redakce

Port bývalé exkluzivity z PS4 se na počítačích vydařil

„Days Gone je výborná, atmosférická příběhovka. Má své designové slabiny, ale pokud jí je odpustíte, za odměnu dostanete poutavé vyprávění, překvapivě detailní svět a zábavnou akci. A to už za trochu tolerance stojí,“ napsal o motorkářské akci se zombíky v recenzi Honza Slavík.

zdroj: vlastní video redakce

Válka ve Vietnamu pro fanoušky realistických simulací

„Realistický, atmosférický výlet do Vietnamu potěší všechny milovníky kooperace. Je ale krutý k nováčkům a potřeboval by opravit některé otravné chyby,“ doporučuje rozšíření pro Armu 3 Pavel Bier – ale hlavně veteránům.

zdroj: Bohemia Interactive

Dlouho očekávaný souboj postapokalyptických mutantů

„Biomutant doplatil na nemalé ambice. Zábavné souboje podpořené skvělým craftingem a krásným světem dostávají K.O. od plochých či rovnou zbytečných systémů, nudné náplně úkolů a příběhu, ze kterého si neodnesete nic. Užijte si přehlídku bitek, ale o moc víc od hry nečekejte,“ píše v recenzi Patrik Hajda.

zdroj: vlastní video redakce

Remaster japonské klasiky

„Shin Megami Tensei III se vrací na současná herní zařízení a přináší s sebou neduhy, které dnešním hráčům nebudou milé. Dopřejte si tento remaster, jen pokud jste veteráni JRPG, máte trpělivost a chuť na výzvu,“ napsal ve své recenzi Pavel Skoták.

zdroj: Atlus