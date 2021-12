Best of 2021: Nejlepší sportovní & závodní hra

27. 12. 2021 14:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Letos jsme se, stejně jako loni, rozhodli spojit do jedné kategorie hry z žánrů sportovních, závodních a simulací. Jednoduše proto, že rozdělené kategorie by naplňovaly hry, které si podle nás ocenit nezaslouží. Neporovnáváme samozřejmě to, zda je čutaná kvalitnější zábava než hnaní auta dveřmi napřed, ale koukáme se na tituly z hlediska jejich obecné kvality a přínosu své sérii a hernímu světu jako takovému. Tak jak to letos v závodně-simulačně-sportovních vodách dopadlo?

Hot Wheels Unleashed si zaslouží své místo na stupních vítězů hned z několika důvodů. Předně je to vytříbená, ryzí arkáda, kterých na trhu moc není, rozhodně ne takto zábavných. Licence sběratelských autíček hru činí patřičně šílenou a snadno rozšiřitelnou díky editoru tratí. A nesmíme zapomenout ani na gaučovou kooperaci, která dnes bohužel není samozřejmostí.

Je skoro až neuvěřitelné, že se tato hra povedla, i když jsme od ní očekávali spíš prosté ždímání licence. Je totiž od tvůrců simulací motorek Ride, MotoGP a MXGP, takže předpoklad k vytvoření zábavné a chytlavé autíčkové arkády tu opravdu nebyl. Ale jak se dočtete v Patrikově recenzi, Milestone dokázal, že na to má!

A další překvápko na stupních vítězů. FIFA se už roky ubírá cestou, která se možná líbí kasinem a sólováním posedlému davu, ovšem milovníci skutečných fotbalových simulací od ní už hodně dávno utekli ke konkurenci. Jenže co dělat, když je konkurence otřesně mizerná? Jedině se modlit, že přijde zázrak a nový ročník bude lepší než jeho předchůdci.

Světě div se, zázrak se stal. Jak vysvětluje Vašek ve své recenzi, FIFA 22 se přiklání zpátky k realističtějšímu, taktičtějšímu zpracování nejoblíbenějšího sportu na světě a výsledek je vynikající. Ne dokonalý, to v žádném případě, ale konečně jsme zase dostali pořádný fotbalový balíček, který nám přinesl spoustu radosti. A taky protestů prominentních streamerů, kterým se nelíbí, že už s Messim neprokličkují celé hřiště, ale tím spíš je nám vlastně nová FIFA sympatická...

Od nové Forzy jsme čekali jen to nejlepší a to jsme také dostali. Ne, Forza Horizon 5 není zásadním evolučním skokem a působí spíše jako přeskinovaná čtyřka, jenže jak chcete vylepšit dokonalost? Pětka je zkrátka a dobře tou nejkrásnější závodní hrou na světě s nejpříjemnějším jízdním modelem široko daleko. Už v den vydání byla napěchovaná k prasknutí obsahem, který vám vydrží jistě na stovky skvěle strávených hodin.

Čtvrtý díl byl naprosto bezkonkurenční a ani mexická pětka se nezalekne žádné konkurence, protože prostě a jednoduše neexistuje nic, co by jí aspoň šlapalo na paty. O kvalitách hry nejlépe vypovídá to, že ji kromě našeho závodního nadšence Patrika (který ji zrecenzoval) hrají také Jirka, Šárka, Aleš a potají možná i další členové redakce, do kterých byste to opravdu neřekli.