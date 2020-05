Vyhubte zmutované dinosaury v kooperativní střílečce Second Extinction

Windows PlayStation 4 Xbox One PlayStation 3 Xbox 360 Xbox One X Xbox Series X

- Video autor: Šárka Tmějová

Jací nepřátelé jsou ještě husťáčtější než dinosauři? Správně, zombie dinosauří mutanti! Na novou střílečku z divize Systemic Reaction lákalo studio Avalanche již před časem celkem nicneříkajícím videem z útrob jeskyně, během čtvrtečního pásma Inside Xbox ale svou Second Extinction představilo blíže. O druhé vyhynutí dinosaurů se v tomto případě nepostará meteorit, nýbrž trojčlenný hráčský tým.

Střílečka Second Extinction vypadá jako výsledek milostných pletich Jurského parku a Left 4 Dead. Na jedné straně budou stát tři spolupracující hráči (to jako vy), na té druhé pak dinosauří mutanti, kteří pokoutně přebrali vládu nad celou planetou. Tedy spíš všechny protestující rozsápali, podupali a sežrali, rozumíme si.

Lidé v tomto případě ale nejsou nějakými neohrabanými lidoopy, nýbrž pokročilým vyvinutým druhem schopným vesmírného cestování. Před rostoucí ještěří hrozbou stihla skupinka neohrožených uprchnout na stanici na oběžné dráze, kde si líže rány a chystá se k odvetě pod kódovým označením Válka vyhynutí.

zdroj: Inside Xbox

Coby svého hrdinu pro netradiční apokalypsu si na začátku zvolíte jednoho ze čtyř přeživších, přičemž další hratelné postavy budou do hry přibývat postupně po vydání. Pokud se vyloženě necítíte na kooperaci s ostatními, budete proti dinosaurům moct bojovat i sami, ale jako obvykle to bude u podobných titulů lepší v partě.

Samotná hratelnost připomíná šablonu Destiny – vylodíte se někde v zamořené oblasti, splníte nějaké ty úkoly a zase se vrátíte, abyste získali odměnu a mohli plnit další těžší úkoly. Elektrické raptory ani tyranosaury se světélkujícími ocásky v učebnici dějepisu asi nenajdete, ale rozhodně jsou roztomilí. Tedy, roztomilí. Chtěla jsem samozřejmě říct, že jsou STRAŠLIVÍ. RAWRRRR.

Avalanche u Second Extinction počítá s dlouhodobou podporou a častými updaty. Kooperativní střílečku pohání stejný engine, na němž běží předloňské Just Cause 4. Hra samotná nemá konkrétní datum vydání, ještě během léta byste se ale měli dočkat předběžného přístupu minimálně na Steamu. Na Xboxu pak válku s dinosaury budete moct zahájit v rámci Smart Delivery, tedy pořídit si ji na Xboxu One a se stejnou kopií pak klidně hrát i na Xboxu Series X, až vyjde letos na podzim.