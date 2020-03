Tvůrci Just Cause zvuky z hlubin lákají na novou střílečku

Švédští Avalanche Studios mají za sebou pěknou řádku akčních her a není to zrovna malé studio. Aby se jim jednotlivé týmy v rámci firmy nepletly, přejmenovávají se na Avalanche Studios Group a rozdělují skupinu na několik menších společností. No a aby tahle zpráva z byznysu nebyla tak suchá, přidávají k oznámení taky upoutávku na novou střílečku.