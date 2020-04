Ve slovanské adventuře The End of the Sun ovlivňujete osudy postav ohýbáním času

Windows MAC Linux

- Video autor: Patrik Hajda

V Polsku se už tři roky rodí zajímavý projekt The End of the Sun, který má zejména svým prostředím poměrně blízko k českému Kingdom Come: Deliverance. Herně ale nepůjde o historicky přesné RPG s náročnými souboji a haldou questů. V tomto případě jde o poměrně tradiční first person adventuru inspirovanou skutečnou historickou Evropou, ale s prvky fantasy.