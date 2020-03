Nové Kingdom Come? Poláci chystají historické fantasy The End of the Sun

Windows MAC Linux

- Téma autor: Patrik Hajda

Zatímco čekáme na jakoukoliv zprávu o pokračování Kingdom Come: Deliverance, na kterém se doufejme pilně pracuje, u našich severních sousedů vzniká něco na první pohled podobného. The End of the Sun sice není obrovské RPG s přesahem do simulace, přesto ve vás pravděpodobně vyvolá hřejivé pocity svým velice povědomým prostředím.

The End of the Sun je převážně explorativní adventura v otevřeném světě dávné minulosti, ve které nenajdete takové samozřejmosti jako silnice a elektřinu. Malebné chaloupky semknutých vesniček chrlí do oblak dým vycházející z pece, na které se vaří kaše. Před vstupem do světnice plápolá táborák a kam oko dohlédne, je čistá příroda.

Idylka ale dlouho nevydrží. Na rozdíl od Kingdom Come, kterému se The End of the Sun přibližuje krásou svého prostředí, se tvůrci striktně nedrží historických reálií, ale pohrávají si se slovanskou mytologií. Budete řešit záhadu opuštěných vesnic, ve kterých pouze plápolají podivné ohně.

Sami jste ale někým velice zvláštním. Umíte totiž cestovat v čase. The End of the Sun se odehrává ve čtyřech časových rovinách oddělených několika lety, přičemž každá zachycuje jiný slovanský svátek v jiném ročním období. Vaše činy v jedné časové rovině ovlivní události v budoucích rovinách.

Přesto se hra z dostupných videí a obrázků netváří jako běžné fantasy a svým způsobem si ani moc nevymýšlí, když interpretuje slovanské legendy a tradice. Tvůrci z bezejmenného studia si dávají záležet na tom, aby hra co nejvíce odpovídala realitě.

Vyrazili proto do skanzenů naskenovat budovy a objekty každodenních činností, stejně jako evropskou přírodu. Ve hře vás nechají objevit rutiny tehdejších běžných lidí, které v dnešním světě už nemají své místo. Uvěřitelnosti napomůže i dynamické počasí a střídání dne a noci.

The End of the Sun by měla vyjít do dvou let, ale co nevidět ji čeká kickstarterová kampaň, kde se tvůrci pokusí zafinancovat finální fázi vývoje. Hra vyjde na Steamu a v závislosti na úspěšnosti kampaně možná i na PlayStationu 4 a Xboxu One. Odhadovaná cena by měla být kolem 20 dolarů a našince jistě potěší, že se počítá i s českou lokalizací.