V podzimním DLC The Last Autumn pro Frostpunk je příjemných 10 stupňů, ale ne nadlouho

Autor: Patrik Hajda

V původní postapo strategii Frostpunk jste se jednoduše objevili uprostřed nemilosrdné zimy a začali budovat město okolo centrálního generátoru zajišťujícího teplo a energii. Po prvním menším rozšíření The Rifts se ve druhém The Last Autumn podíváte před události základní hry a zjistíte, co předcházelo globální katastrofě a kde se vlastně vzal ten generátor. celý článek