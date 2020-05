Upíři z Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 si zatančí na vašem hrobě

- Téma Autor: Šárka Tmějová

První Vampire: The Masquerade – Bloodlines vynikal především příběhem, mistrně napsanými dialogy a propracovaným světem univerza World of Darkness. Čím rozhodně nevynikal, bylo množství bugů a taky dost hrozný soubojový systém, který i ty největší mlátičky dost spolehlivě svedl na cestu ukecávání a investic bodíků do charismatu namísto do síly a obratnosti. Chystaná dvojka se nedávno dočkala odkladu a jednou z věcí, na které by Hardsuit ještě chtěli zamakat, jsou právě souboje. celý článek