Shrnutí novinek kolem Assassin's Creed Valhalla - novinky 42. týdne

18. 10. 2020 21:17 | Video | autor: Redakce Games.cz

Nemyslete si, že jsme na vás zapomněli. Byť s opožděním, i tak tu pro vás máme nášup novinek týdne v rychlé video podobě. I tenhle týden nebylo jednoduché vybrat, co do shrnutí zařadit, a co vynechat. Bylo to nakonec pořádně nadupaný 7 dní, co do událostí. Máme tak mix všeho možného. Od Cyberpunk přes Assassina až po bramborového Dooma. Jako vždycky víc informací o dnešních novinkách najdete v článcích níže.