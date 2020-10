Neoficiální patch odemyká 60 FPS v Bloodborne, výsledek je strhující

12. 10. 2020 17:02 | Novinky | autor: Pavel Makal

Bloodborne je pro mě osobně nejlepší hrou minulé generace a vrcholem tvorby studia FromSoftware. Temný Yharnam a přilehlé okolí jsem procoural křížem krážem asi osmkrát, a to včetně labyrintů, v jejichž středu se ukrývá eponymní královna.

Vůbec nepochybuji o tom, že se do úzkých uliček, jež ukrývají hrozivá tajemství jak z pera H. P. Lovecrafta, ještě někdy vrátím. A pokud mě napadá jediná věc, která by mohla vylepšit můj zážitek, pak je to rozhodně lepší (nebo aspoň stabilní) framerate.

Ačkoli si na snímkování hry lze zvyknout, nepatří Bloodborne zrovna k nejplynulejším zážitkům. A i když třeba Dark Souls III nebo ještě novější Sekiro spadají do ranku titulů, které umí využívat sílu PlayStationu 4 Pro, pro Bloodborne z roku 2015 performance update související s výkonnější variantou konzole bohužel nevyšel.

Jsou tu ale tací, kteří se nebáli vzít věci do vlastních rukou. Youtuber Lance McDonald, který se na dílo FromSoftware dlouhodobě zaměřuje, představil svůj vlastní neoficiální patch, díky němuž Bloodborne i jeho datadisk The Old Hunters běží v 60 FPS.

McDonald uvádí, že v rámci vývoje musel některé aspekty, jako je fyzika oděvů nebo trasy pohybu nepřátel, upravovat ručně, bylo také zapotřebí snížit nativní rozlišení. Při práci podrobně studoval způsoby, jakými sílu PS4 Pro využívají Dark Souls III. Výsledek rozhodně stojí za to a sám autor říká, že Bloodborne je s patchem zcela nový zážitek. Díky dostupným záběrům se o tom můžete přesvědčit i vy.

Lance McDonald nicméně podotýká, že zatím nechce svůj patch šířit. Vyčkává, jak si s Bloodborne poradí zpětná kompatibilita PlayStationu 5 a zda Sony nebo sám FromSoft přijde s updatem hry, který vylepší její běh.

Mimochodem, pro majitele předplatného PlayStation Plus bude hra k dispozici v rámci balíčku největších hitů minulé generace.